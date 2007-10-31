Костенко дав Балозі ”гарбуза”

Лідер Української народної партії, що входить до блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, Юрій КОСТЕНКО впевнений, що юридичні підстави для створення єдиної національно-демократичної партії з’являться лише після створення демократичної коаліції і внесення змін до закону про політичні партії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, про це Ю.КОСТЕНКО заявив під час прямого ефіру на телеканалі «1+1».

Він повідомив, що УНП вже розробила і внесла на розгляд політради блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, направила у Міністерство юстиції, а також у Секретаріат Президента законопроект про зміни до закону про політичні партії. Згідно з цим документом, об’єднання передбачається шляхом не розпуску чи ліквідації партій, а об’єднання, сказав лідер УНП. «Спочатку треба ухвалити закон про політичні партії у частині їх можливості об’єднання, потім на основі розробленої програми правої партії, а також Статуту, який би передбачав демократичність обрання керівництва партії шляхом таємного голосування, говорити про терміни об’єднання і про утворення єдиної правої політичної сили», - підкреслив Ю.КОСТЕНКО.

Разом з тим лідер УНП назвав "перебільшенням" поширену у ЗМІ інформацію, що переговорний процес про створення єдиної партії має очолити Віктор БАЛОГА. «Питання об’єднання - прерогатива самих партій, які на своїх з‘їздах ухвалюватимуть рішення, а не Секретаріату Президента. Інша річ – «Народний Союз Наша Україна» може делегувати повноваження по переговорах Віктору БАЛОЗІ, оскільки він є членом цієї партії», - додав Ю.КОСТЕНКО.

Як повідомлялося, під час кампанії з позачергових парламентських виборів 9 партій із «помаранчевого» табору оголосили про готовність об’єднатися в потужну політичну організацію, яка запропонує суспільству нову ідеологію, ясні цілі та зрозумілі ціннісні орієнтири.