Яценюк ставить умову Євросоюзу

Україна готова скасувати візовий режим для громадян Румунії, але синхронно з ратифікацією угоди між Україною та Євросоюзом про спрощений візовий режим для українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам у Бухаресті повідомив міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК, який супроводжує Президента України Віктора ЮЩЕНКА під час візиту до Румунії.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що Україна готова піти на такий крок і сьогодні на технічному рівні вирішує питання надання румунській стороні тих самих привілеїв, які мають громадяни інших європейських країн під час перетину українського кордону.

«Але при цьому ми зазначаємо, що прийняття одностороннього рішення Україною повинне буде синхронізоване з імплементацією (ратифікацією) усіх положень угоди про спрощений візовий режим між Україною і ЄС», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

«Україна буде робити всі кроки, але нам потрібен принцип взаємності», - сказав А.ЯЦЕНЮК, висловивши сподівання, що всі ці процедури вдасться завершити до кінця поточного року і вже з 1 січня 2008 року це рішення буде введено в дію.

Він підкреслив, що все залежатиме від того, як пройде ратифікація як в українському парламенті, так і в Європарламенті. За словами А.ЯЦЕНЮКА, МЗС підготувало усі необхідні угоди для ратифікації.

«Таким чином, м’яч зараз буде на полі Європарламенту, і якщо все піде по запланованому сценарію, вже з 1 числа наступного року угода набуде чинності», - наголосив міністр закордонних справ.

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що у ході візиту Президента України до Румунії також обговорювалося питання міжрегіонального транскордонного співробітництва, а також питання щодо підписання угоди про малий прикордонний рух.

«Ми перевели ці питання виключно у практичну площину без жодних декларацій», - сказав А.ЯЦЕНЮК, додавши, що країни будуть підтримувати усі інфраструктурні проекти, які пропонуватимуться з прикордонних регіонів.

Щодо малої прикордонної угоди А.ЯЦЕНЮК зауважив, що це питання поки не стоїть гостро на порядку денному, оскільки існує радянська чинна угода, а оскільки Румунія не планує поки приєднуватися до Шенгенської зони, поки це не актуально. Тому А.ЯЦЕНЮК зауважив, що переговори про підписання угоди про малий прикордонний рух розпочнуться пізніше.