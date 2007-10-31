Президент України Віктор ЮЩЕНКО не проти підписання нового Універсалу національної єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції для українських журналістів у Бухаресті.

Президент зауважив, що сьогодні ознайомився з деякими коментарями, у яких ідеться про необхідність підписання нового Універсалу національної єдності. «Я це буду вітати», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що на позачергових парламентських виборах перемогла демократична коаліція, і вона має формувати владу, але при цьому не можна забувати про опозицію.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що необхідно надати права опозиції. «Я як Президент поважаю сили, які перемогли, я як Президент буду поважати опозицію», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що сьогодні, можливо, унікальний момент, коли український політикум від протистояння і взаємознищення може перейти до взаємопорозуміння і співпраці.

Як вважає В.ЮЩЕНКО, необхідно визначити формат взаємин більшості та опозиції. «Якщо для цього необхідно поділитись місцями у керівництві парламенту, я перший підтримаю таку стратегію. Якщо для цього необхідно поділитись місцями у керівництві уряду, я перший підтримаю таку стратегію», - сказав він.

Президент наголосив, що націлює своїх союзників, колег не на протистояння, а на порозуміння. Він заявив, що усі політичні сили повинні взяти на себе відповідальність, порозумітись і таким чином привнести спокій у країну.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня кандидат у народні депутати України від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО висловив думку, що основним політичним гравцям слід повернутися до ідей Універсалу національної єдності і знайти загальний курс розвитку країни.

На його думку, підписання Універсалу національної єдності було спробою знайти загальний курс. «Це був дуже важливий крок до консолідації політичних еліт», - сказав він і висловив жаль, що не всі політики підписали цей документ.