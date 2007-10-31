Ющенко не проти підписання нового Універсалу
Президент вітає пропозицію регіоналів
Президент України Віктор ЮЩЕНКО не проти підписання нового Універсалу національної єдності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції для українських журналістів у Бухаресті.
Президент зауважив, що сьогодні ознайомився з деякими коментарями, у яких ідеться про необхідність підписання нового Універсалу національної єдності. «Я це буду вітати», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Він наголосив, що на позачергових парламентських виборах перемогла демократична коаліція, і вона має формувати владу, але при цьому не можна забувати про опозицію.
В.ЮЩЕНКО підкреслив, що необхідно надати права опозиції. «Я як Президент поважаю сили, які перемогли, я як Президент буду поважати опозицію», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Він зауважив, що сьогодні, можливо, унікальний момент, коли український політикум від протистояння і взаємознищення може перейти до взаємопорозуміння і співпраці.
Як вважає В.ЮЩЕНКО, необхідно визначити формат взаємин більшості та опозиції. «Якщо для цього необхідно поділитись місцями у керівництві парламенту, я перший підтримаю таку стратегію. Якщо для цього необхідно поділитись місцями у керівництві уряду, я перший підтримаю таку стратегію», - сказав він.
Президент наголосив, що націлює своїх союзників, колег не на протистояння, а на порозуміння. Він заявив, що усі політичні сили повинні взяти на себе відповідальність, порозумітись і таким чином привнести спокій у країну.
Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня кандидат у народні депутати України від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО висловив думку, що основним політичним гравцям слід повернутися до ідей Універсалу національної єдності і знайти загальний курс розвитку країни.
На його думку, підписання Універсалу національної єдності було спробою знайти загальний курс. «Це був дуже важливий крок до консолідації політичних еліт», - сказав він і висловив жаль, що не всі політики підписали цей документ.