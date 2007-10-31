Ющенко хоче якнайшвидше поставити крапку

Ті, хто ще не підписав персональну угоду про демократичну коаліцію, повинні це зробити якнайшвидше, заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на прес-конференції для українських журналістів у Бухаресті.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент звернувся з проханням до тих, хто ще не підписав угоду: «Я попросив би тих колег, які ще не підписали декларацію на персональному рівні, зробити це якнайшвидше».

При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив, що необхідно дуже уважно ставитись до процесу формування демократичної коаліції і, можливо, відкинути образи, вибачити один одного. «У цьому процесі потрібно поставити крапку», - сказав Президент. Він наголосив на необхідності робити все для того, аби демократична коаліція відбулась.

«Я вірю у демократію, немає такої проблеми, на яку б демократія і здорові демократичні сили не могли б дати відповіді», - сказав В.ЮЩЕНКО.