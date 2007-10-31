Румунська газета написала, що Ющенко виграв у Бесеску 3:0

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає дуже успішним свій візит до Румунії 30-31 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції для українських журналістів у Бухаресті В.ЮЩЕНКО підкреслив, що не погоджується із заголовком однієї з провідних румунських газет «Зиуа» (День), в якій наголошується, що В.ЮЩЕНКО виграв переговори у Президента Румунії Траяна БЕСЕСКУ з рахунком 3:0.

«Я не з таким завданням сюди приїжджав. Я переконаний, що ми хочемо мати тут друзів і стабільних партнерів», - сказав Президент.

Він зауважив, що метою візиту було, по-перше, максимально відділити і в значній мірі вирішити ті проблеми, які були успадковані з попередніх часів і заважали спільному руху вперед. І по-друге - визначити шляху розвитку двосторонніх відносин.

Торкаючись основних тем переговорів, зокрема щодо каналу “Дунай-Чорне море” та гирла Бистре, В.ЮЩЕНКО зауважив, що, з одного боку, в цьому питанні дуже багато політики, а з другого - відсутність діалогу.

В.ЮЩЕНКО повторив свою позицію, що канал Бистре є суверенною територією України, і про те, що Україна дотримуватиметься всіх міжнародних зобов’язань, в тому числі екологічних, щодо цього каналу.

«Ми домовились, що активізуємо діалог, моя мета підвести Україну і Румунію до формування спільної політики в унікальному басейні дельти Дунаю», - сказав Президент України.

Говорячи про Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат окислених руд, В.ЮЩЕНКО зауважив, що ця тема важлива тим, що в останні півтора-два роки з’явився серйозний бізнес-інтерес щодо можливості добудови цього заводу. «Зараз є таке відчуття, що 4-5 провідних міжнародних компаній зацікавлені в тому, щоб добудувати комбінат і забезпечити виконання тих зобов’язань, які нас пов’язують в рамках цього проекту, в тому числі з Румунією», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент поінформував, що в ході переговорів значна увага приділялась і питанням національних меншин. Він нагадав про домовленість з Т.БЕСЕСКУ впродовж 30 днів обмінятися листами, в яких будуть визначені існуючі проблеми нацменшин в обох країнах.

«Ми домовились, що Президенти беруть персональну відповідальність за врегулювання цього питання», - сказав він.

Також В.ЮЩЕНКО повідомив, що обговорював питання підписання малої прикордонної угоди. Він висловив сподівання, що це питання вдасться вирішити до 1 січня 2008 року.

За його словами, обговорювалося і питання делімітації кордонів та шельфу Чорного моря.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що в нього склалось враження, що дві сторони «відкрили друге дихання для того, щоб розв’язати всі складні, успадковані історично в більшій своїй частині проблеми».

У свою чергу міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК наголосив, що відбулись надзвичайно продуктивні і плідні переговори з румунською стороною.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що був підписаний міждержавний протокол президентської комісії, до якого увійшло цілий ряд пунктів, що потребують вирішення, в тому числі питання каналу «Дунай-Чорне море». «Це той спадок, який ми отримали протягом десятків років, і зроблений перший суттєвий потужний крок - крок до бесіди, крок до порозуміння», - додав міністр.