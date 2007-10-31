Тимошенко попередила суддів, які ризикнуть зазіхнути на імперативний мандат

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що БЮТ не допустить скасування імперативного мандату для депутатів місцевих рад.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, зараз робляться спроби відмінити закон про імперативний мандат для місцевих депутатів через суди, “використовуючи корумпованих суддів”. Вона назвала це “намаганням повернути політику у вчорашній день, в кубло політичної корупції, створити умови для перекуповування, зради і шантажу депутатів місцевих рад”.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що “норма про імперативний мандат сьогодні діє”, і запевнила, що “ми нікому не дамо її скасувати”. За словами лідера БЮТ, “імперативний мандат - це створення новітніх політичних традицій України, перехід до чесної і відповідальної політики”.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що БЮТ у Верховній Раді V скликання зареєстрував законопроект „Про звільнення суддів, причетних до корупції”. “І ми на сто відсотків гарантуємо відповідальність суддів, причетних до зупинення закону про імперативний мандат для депутатів місцевих рад”, - заявила лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що доручила юристам БЮТ провести всю необхідну правову роботу для позбавлення посад суддів, які своїми діями робитимуть спроби скасувати закон про імперативний мандат для депутатів місцевих рад.

„Корупція з продажем та передачею в оренду несільськогосподарських земель та комунальної власності, які належать місцевим громадам у місті Києві та і по всій Україні, досягла найвищого рівня» - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, «є приклади, у тому числі і в місті Києві, де купка депутатів місцевих рад на чолі з мерами стали організованими злочинними угрупованнями з руйнації і знекровлення місцевих бюджетів”. “Корупційним зловживанням із землею та комунальною власністю немає межі”, - додала лідер БЮТ, зазначивши, що саме з метою позбавлення корумпованих місцевих депутатів мандатів Верховною Радою V скликання і був прийнятий закон про імперативний мандат для депутатів місцевих рад.