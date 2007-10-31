Колесников: Луценко на момент керівництва МВС «був лідером злочинної групи»
Регіонал вважає: перегляд справи підтвердить
|Борис Колесников
За словами Колесникова, йому страшно спостерігати, як «ця людина, не володіючи повноваженнями силового міністра, вже зараз опустився в своїх коментарях до погроз і незрозумілого мені шантажу». Проте погрози Луценка, як говорить нардеп, для нього «нічого не означали і не означають: навіть у СІЗО я не боявся Ваших «подвигів»! А Ваше колишнє знаходження біля керма МВС вже стало, мабуть, для всієї Східної Європи хрестоматійним прикладом того, як так звані полум`яні революціонери тільки і уміють проводити політичні репресії, імітувати бурхливу роботу і продукувати дешевий самопіар в необмеженій кількості».
Також Колесникоів нагадав Луценку, що кримінальна справа проти нього була закрита не унаслідок недоведеної «нібито «провини», а внаслідок відсутності складу злочину. На доказ цього твердження сайт ПР розмістив копію ухвали про закриття кримінальної справи. Регіонал припускає, що Луценко не знав цього, або навмисне «забув».