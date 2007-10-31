Колесников: Луценко на момент керівництва МВС «був лідером злочинної групи»

Регіонал Борис Колесников стверджує, що при перегляді кримінальної справи Луценко буде визнаний лідером організованої злочинної групи. Про це повідомляє прес-служба Партії регіонів. За словами Колесникова, Юрій Луценко, якого звинувачують у здійсненні політичних репресій і організації замовних кримінальних справ в 2005 році, знову ударився в шантаж і погрози: "Наляканий відповідальністю лідер «Народної самооборони» заговорив про перегляд «справи Колесникова» і політичну підоснову звинувачень". «Юрій Віталійович запізнився, оскільки прокуратура давно і без його «участі» почала перегляд справи по «Білому лебедю», - заявив Колесників. - Враховуючи вчорашню заяву Пенчука і коментарі начальника відділу розслідувань ГПУ Петра Коваля, Луценко на момент керівництва МВС був як мінімум лідером нової ОзГ, чиї члени носили міліційні погони. Через те горе-экс-міністр так і хвилюється».

За словами Колесникова, йому страшно спостерігати, як «ця людина, не володіючи повноваженнями силового міністра, вже зараз опустився в своїх коментарях до погроз і незрозумілого мені шантажу». Проте погрози Луценка, як говорить нардеп, для нього «нічого не означали і не означають: навіть у СІЗО я не боявся Ваших «подвигів»! А Ваше колишнє знаходження біля керма МВС вже стало, мабуть, для всієї Східної Європи хрестоматійним прикладом того, як так звані полум`яні революціонери тільки і уміють проводити політичні репресії, імітувати бурхливу роботу і продукувати дешевий самопіар в необмеженій кількості».

Також Колесникоів нагадав Луценку, що кримінальна справа проти нього була закрита не унаслідок недоведеної «нібито «провини», а внаслідок відсутності складу злочину. На доказ цього твердження сайт ПР розмістив копію ухвали про закриття кримінальної справи. Регіонал припускає, що Луценко не знав цього, або навмисне «забув».