Лавринович каже, що приставкою ”в.о.” Януковича ображати неправильно

Міністри, які за результатами виборів пройшли до Верховної Ради VI скликання, після складання присяги продовжать роботу в уряді до призначення нового складу Кабінету Міністрів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Він зазначив, що в перший день засідання ВР члени Кабміну складуть повноваження, проте продовжать роботу в уряді.

«Вони всі складуть присягу й будуть депутатами, при цьому вони працюватимуть у Кабміні до призначення його нового складу», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ, підкресливши, що в цьому випадку використовувати приставку "в.о." у назві їхньої посади буде невірно. "Їх треба буде називати міністрами без в.о. - вони просто продовжать роботу...", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що на сьогоднішній день діє 2 норми, одна з яких не дозволяє депутатам суміщати їхню роботу, зокрема, в уряді, інша – зобов`язує членів Кабміну працювати в уряді до призначення нового Кабінету.

«У нас у Конституції діють норми трьох моделей. Зрозуміло, що неможливо зістикувати всі норми. Після ухвалення рішення про формування урядів парламентом треба було ухвалити рішення про те, що міністри є членами парламенту, як в усіх парламентських моделях… Річ у тому, що коли були політичні бажання, до їх реалізації не залучалися фахівці, які знають, як це робити», - зазначив міністр юстиції.

О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що в 2006 році подібна ситуація вже виникала, й тоді було ухвалено рішення, що депутати суміщають роботу в уряді, проте лише до призначення нового складу Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, депутатами обрано майже всіх членів Кабміну, за винятком міністрів транспорту та зв`язку, а також освіти та науки.