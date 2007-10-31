Шкіль поставив еквадорських політиків у приклад регіоналам

П артії регіонів є чому повчитися у еквадорських політиків. Принаймні у останніх більше співчуття до українського народу, ніж у регіоналів, вважає бютівець Андрій Шкіль. У коментарі, переданому УНІАН політик нагадав, що “Еквадор визнав Голодомор геноцидом українського народу. У еквадорців вистачило людяності і елементарного співчуття до безвинно убієнних мільйонів людей на іншому кінці землі”.

“А у партії Регіонів, яка проголосувала проти визнання Голодомору геноцидом, такого співчуття не знайшлося до українців, на чиїй землі вони живуть, чию країну очолюють і з чиєї землі привласнюють усе, що має цінність,” – сказав Шкіль.