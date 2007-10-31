Суд примусив БЮТ чекати рішення КС

Дніпровський районний суд Києва призупинив провадження у справі про позбавлення з’їздом БЮТ повноважень 15 депутатів Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову сьогодні оголосила колегія суддів Дніпровського районного суду столиці.

Як зазначається в ухвалі, розгляд справи призупинено до розгляду Конституційним Судом України звернення ряду народних депутатів щодо тлумачення закону про внесення змін в закон про статус депутатів місцевих рад.

За ухвалою суду, рішення може бути оскаржено впродовж 5 діб в Апеляційному суді столиці.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня з’їзд БЮТ прийняв рішення про припинення повноважень 15 депутатів Київради, які пройшли за списками блоку, але не ввійшли до фракції БЮТ в міській раді.

13 червня Дніпровський райсуд Києва зупинив дію цього рішення міжпартійного з’їзду БЮТ. Рішення суду було прийнято за позовом депутата Київської міської ради, обраного за списком БЮТ, Олександра ДАНІЛОВА.

Довідка УНІАН. 12 січня ц.р. Верховна Рада України запровадила імперативний мандат для депутатів Верховної Ради Криму і місцевих рад, обраних за пропорційною виборчою системою, що передбачає заборону переходу між фракціями депутатів місцевих рад.