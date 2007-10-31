Рівненська облрада встановила відзнаку «До 65-річниці утворення УПА»

Рівненська обласна рада затвердила положення про Почесну відзнаку «До 65-річниці утворення Української Повстанської Армії» та Нагородну грамоту до неї, а також склад комісії з розгляду відповідних пропозицій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облради, Почесною відзнакою нагороджуватимуть учасників визвольних змагань 1940-1950 років, які проживають на території Рівненщини, державних, політичних, громадських діячів, науковців, іноземних громадян, активних учасників українського державотворення. Рішення про Почесну відзнаку прийнято із врахуванням активної діяльності УПА на території області та визнання УПА Рівненською облрадою від 11 липня 2007 р. воюючою стороною у другій світовій війні, а її ветеранів – учасниками боротьби за волю та незалежність України.

Нагородження Почесною відзнакою не проводитиметься посмертно, а також може бути відкликане за наявності підтверджуючих документів про зраду батьківщини, шпигунство, терористичні акти, злочини проти людства, каральні акції проти мирного населення, вбивства і мордування громадян тощо.