Третьяков: ”Уже завтра ця ситуація буде виправлена”

Член Блоку «Наша Україна - Народна самооборона» Олександр ТРЕТЬЯКОВ переконаний, що усі члени блоку підпишуть проект угоди про створення демократичної коаліції.

Про це він заявив сьогодні під час ефіру на “5-му каналі”, коментуючи інформацію, що 4 члени НУ-НС не поставили свої підписи під цим проектом.

О.ТРЕТЬЯКОВ підтвердив то факт, що деякі члени НУ-НС не завізували проект коаліційної угоди. «Це правда, що на даний момент Володимир СТЕЛЬМАХ та Іван ПЛЮЩ не підписали. Але я впевнений, що вже завтра ця ситуація буде виправлена», - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ.

При цьому він не назвав причини, через які деякі члени НУ-НС не поставили свої підписи під документом. «Це можуть бути об’єктивні причини», - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ. За його словами, «Наша Україна - Народна самооборона» має намір завтра оприлюднити список усіх членів блоку, які завізували коаліційну угоду.

О.ТРЕТЬЯКОВ також нагадав, що сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав представників НУ-НС, які ще не завізували проект коаліційної угоди, поставити свої підписи під ним.