Соцпартія заявляє, що Вінський вважає бютівців продажними

Соціалістична партія України вважає безпідставним звинувачення одного з лідерів БЮТ Йосипа ВІНСЬКОГО в навмисному затягуванні відкриття сесії парламенту керівництвом Верховної Ради 5-го скликання.

Про це йдеться в заяві СПУ, текст якої переданий агентству УНІАН.

«Звинувачення одного з лідерів БЮТ Йосипа ВІНСЬКОГО в тому, що керівництво Верховної Ради 5-го скликання навмисно затягує відкриття сесії, викликані слабкістю внутрішніх позицій Блоку Тимошенко», - йдеться в заяві.

В СПУ вважають, що політична і моральна нестійкість членів БЮТ змушує лідерів блоку хвилюватися за його цілісність і міцність. «Простіше кажучи, вони не впевнені, що всі члени «біло-серцевого братства» є чесними і непідкупними, як це пропагувала сама ТИМОШЕНКО», - наголошується в заяві.

На думку авторів заяви, така ситуація характерна для політичних сил, які не мають чіткої ідеологічної орієнтації, а також для бізнес-проектів, до яких відноситься Блок Тимошенко. Тому, переконані соціалісти, наполягаючи на прискоренні відкриття першої сесії парламенту 6-го скликання, Й.ВІНСЬКИЙ фактично визнає, що окремі бютівці можуть «не втриматися від спокус, що підстерігають неофітів списку ТИМОШЕНКО».

У заяві підкреслюється, що Й.ВІНСЬКИЙ вважає своїх колег продажними і побоюється за їх моральну благонадійність, і відповідальність за це намагається перекласти на спікера парламенту 5-го скликання.

«Тривога ВІНСЬКОГО обгрунтована: фінансові апетити та особистий інтерес окремих бютівців не тільки ослаблять позиції БЮТ, а й поставлять під сумнів можливість формування «помаранчевої коаліції», договір про створення якої вже встигли парафувати ТИМОШЕНКО і КИРИЛЕНКО, а також зірве план розподілу крісел і кабінетів», - зазначають в СПУ.

У Соцпартії підкреслюють, що Й.ВІНСЬКИЙ, вимагаючи негайно зібрати і розпочати засідання робочої групи, ігнорує норму Регламенту ВР, згідно з якою на підготовку робочої групи відводиться 10 днів.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня один з лідерів БЮТ Й.ВІНСЬКИЙ звинуватив керівництво Верховної Ради 5-го скликання в навмисному затягуванні роботи нового парламенту. Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що відразу після публікації в ЗМІ офіційних результатів позачергових парламентських виборів (опубліковані в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» 27 жовтня) надіслав листа голові ВР 5-го скликання Олександру МОРОЗУ з проханням зібрати і розпочати засідання робочої групи з підготовки проведення першої сесії ВР 6-го скликання. За його словами, в своїй відповіді О.МОРОЗ нагадав, що в нього є 10 днів для збору цієї робочої групи, «і він скористається цим терміном». Й.ВІНСЬКИЙ нагадав, що останній термін зборів засідання робочої групи завершується 6 листопада. «Якщо аналізувати діяльність колишньої коаліції, то вона панічно тримається за свої крісла, робить все, щоб затягти час», - вважає він.