Довгий отримав на день народження іриску (фото)
Черновецький ще не встиг віддати землю
Мер Києва Леонід Черновецький ще не підписав усі рішення по землевідводу, ухвалені на сесії 1 жовтня.
Про це заявив секретар Київради Олесь Довгий.
"Ці питання не самі важливі. Мер спочатку підписує рішення, які вносять корективи в забезпечення життєдіяльності міста, а потім вже розглядатиме питання по землевідводу", - сказав він.
Коментуючи заяву міністра охорони навколишнього середовища Василя Джарти про те, що міністерство перевірить землевідводи в районі Пирогово і Пуща-Водиця, секретар Київради сказав, що не бачив такої заяви.
Довгий зауважив, що перед виділенням землі відповідні заяви проходять і через міністерство.
"Давайте нам покажуть, по яких ділянках є претензії, а ми потім подивимось, були рішення чи ні", - сказав він.
У четвер Довгий святкує свій день народження. На питання журналістів, як він планує провести цей день, Довгий сказав: "У залі Київради".
"Якщо ж засідання не затягнеться, то я маю сподівання запросити всіх на чашечку кави", - додав секретар Київради.
З нагоди дня народження Довгий отримав від журналістів одиноку квіточку ірису.