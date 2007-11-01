Червоненко одягнув стару куртку і покатався в маршрутці

Про те, що глава області на якийсь час пересів із службової машини в звичайну маршрутку, Євген Червоненко розповів на недавній колегії в облдержадміністрації.

- Я їхав в час пік по проспекту, і переді мною розвернулися на 180 градусів три забиті маршрути з пасажирами, що стояли, - пояснив причину для проведення эксперементу глава області.

Приголомшений Євген Альфредовіч наступного дня зважився випробувати на собі всі «переваги» міського транспорту. Засидівшись допізна на роботі, одягнув кепку і стару куртку і відправився на зупинку на площі Фестивальній. Сівши в перший маршрут, залишився непоміченим.

- Поки я катався, мене впізнали три людини, але місцями поступатися ніхто не став, - сказав губернатор.

Проте, коли водій розігнався до швидкості 100 кілометрів на годину, Євген Альфредович не витримав і, не відрекомендовуючтсь, зробив йому зауваження. Шофер, не розгледівши в салоні обличчя головного чиновника області, став грубіянити, мовляв, «та хто ти такий». Губернатор стримався і не відповів, щоб не зірвати свою «операцію», бо побоявся, що по рації відразу ж буде передана інформація іншим водіям і вони ураз перетворяться на зразково-показових.

- Я запам`ятав відповідь водія пенсіонерові-ветеранові: «Я план по пільговиках сьогодні виконав», - продовжив розповідати вражений глава області.

Як розповів Червоненко, вчора готувалося розпорядження про систему контролю над маршрутами. В найближчому майбутньому створять комісію, яка без попередження інспектуватиме всі маршрути таким же чином, як це зробив губернатор. Порушеників позбавлятимуть ліцензії.

Комсомольская правда в Украине