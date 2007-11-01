Червоненко одягнув стару куртку і покатався в маршрутці

11:30, 01 листопада 2007
Політика
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Губернатору нагрубіянили

Євген Червоненко
Про те, що глава області на якийсь час пересів із службової машини в звичайну маршрутку, Євген  Червоненко  розповів на недавній колегії в облдержадміністрації.

  - Я їхав в час пік по проспекту, і переді мною розвернулися на 180 градусів три забиті маршрути з пасажирами, що стояли, - пояснив причину для проведення эксперементу глава області.

  Приголомшений Євген Альфредовіч наступного дня зважився випробувати на собі всі «переваги» міського транспорту. Засидівшись допізна на роботі, одягнув кепку і стару куртку і відправився на зупинку на площі Фестивальній. Сівши в перший маршрут, залишився непоміченим.

  - Поки я катався, мене впізнали три людини, але місцями поступатися ніхто не став, - сказав губернатор.

  Проте, коли водій розігнався до швидкості 100 кілометрів на годину, Євген Альфредович не витримав і, не відрекомендовуючтсь, зробив йому зауваження. Шофер, не розгледівши в салоні обличчя головного чиновника області, став грубіянити, мовляв,  «та хто ти такий». Губернатор стримався і не відповів, щоб не зірвати свою «операцію», бо побоявся, що по рації відразу ж  буде передана інформація іншим водіям і вони ураз перетворяться на зразково-показових.

  - Я запам`ятав відповідь водія пенсіонерові-ветеранові: «Я план по пільговиках сьогодні виконав», - продовжив розповідати вражений глава області.

  Як розповів Червоненко, вчора готувалося розпорядження про систему контролю над маршрутами. В найближчому майбутньому створять комісію, яка без попередження інспектуватиме всі маршрути таким же чином, як це зробив губернатор. Порушеників позбавлятимуть ліцензії.

  Комсомольская правда в Украине

 

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