Зобов`язання про коаліцію з БЮТ не підписали троє людей з НУ-НС

Блок «Наша Україна – Народна самооборона» завершив збір підписів під зобов’язанням увійти до складу однойменної фракції та підписати коаліційну угоду з БЮТ.

Як повідомили УНІАН у блоці, зобов’язання підписали 69 з 72 народних депутатів, обраних за списком НУ-НС до Верховної Ради України шостого скликання.

Не поставили свої підписи Іван ПЛЮЩ, Ігор КРІЛЬ та Василь ПЕТЬОВКА.

Як відомо, угода про об’єднану опозицію, укладена 24 лютого 2007 року між «Нашою Україною» і БЮТ, передбачає створення у Верховній Раді шостого скликання коаліції у складі цих двох політичних сил.

Міжпартійна угода від 2 серпня 2007 року про створення блоку «Наша Україна – Народна самооборона» містить заборону на створення коаліції за участю Партії регіонів та КПУ.

15 жовтня керівники НУ-НС і БЮТ В’ячеслав КИРИЛЕНКО і Юлія ТИМОШЕНКО парафували текст майбутньої коаліційної угоди.

31 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав усіх, хто ще не підтримав демократичну коаліцію своїм підписом, зробити це якнайшвидше. «Я попросив би тих колег, які ще не підписали декларацію на персональному рівні, зробити це якнайшвидше», - заявив Президент.