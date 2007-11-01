Дипломати США відмовляються їхати до Іраку
12:09, 01 листопада 2007Політика
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10 днів на роздуми
Сотні американських дипломатів висловили обурення рішенням Державного департаменту США примусово відряджати їх на дипломатичну роботу до Іраку.
Ці дипломати провели зустріч з урядовцями по тому, як їх обрали кандидатами на заповнення вакансій у посольстві США в Багдаді та дипломатичних представництвах в інших провінціях Іраку.
Дипломатам виділили 10 днів на роздуми.
Якщо вони не приймуть призначення до Іраку, частина вакансій будуть заповнені в примусовому порядку.
А ті, хто відмовиться їхати працювати до Іраку, можуть втратити роботу.
Дипломати висловили стурбованість, що призначення в представництві їхньої країни в Іраку може стати смертним вироком.
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