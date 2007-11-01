Дипломати США відмовляються їхати до Іраку

Сотні американських дипломатів висловили обурення рішенням Державного департаменту США примусово відряджати їх на дипломатичну роботу до Іраку.

Ці дипломати провели зустріч з урядовцями по тому, як їх обрали кандидатами на заповнення вакансій у посольстві США в Багдаді та дипломатичних представництвах в інших провінціях Іраку.

Дипломатам виділили 10 днів на роздуми.

Якщо вони не приймуть призначення до Іраку, частина вакансій будуть заповнені в примусовому порядку.

А ті, хто відмовиться їхати працювати до Іраку, можуть втратити роботу.

Дипломати висловили стурбованість, що призначення в представництві їхньої країни в Іраку може стати смертним вироком.

ВВС