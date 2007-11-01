Стецьків просить Ющенка не вигадувати велосипед

"Опозиція в уряді – нонсенс. Нам потрібно не міністерські посади роздавати, а виробляти цивілізовані правила взаємин між більшістю і опозицією".

Про це ІнтерМедіа Консалтинг заявив кандидат в народні депутати від блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Тарас Стецьків, коментуючи вчорашню пропозицію Презідента В. Ющенко про розподіл посад в парламенті і уряді між більшістю і опозицією.

“Потрібно розділяти парламент і уряд. Я цілком підтримую пропозицію Президента про те, що парламентській опозиції – Партії регіонів і КПУ – потрібно віддати приблизно 45% всіх комітетів і місце в керівництві Верховної Ради. Наприклад, крісло віце-спікера. Причому половина відданих опозиції комітетів мають бути ключовими”, – пояснив Стецьків.

Проте уряд – зовсім інша справа. “Присутність опозиції в уряді суперечить практиці парламентаризму, європейській традиції і взагалі принципу розподілу влади. Опозиція не може мати посад у виконавчій владі. Опозиція тому і опозиція, що вона поза межами виконавчої влади. Не можуть опозиціонери бути міністрами”, – підкреслив Стецьків.

Він завірив, що у разі потреби представники демократичної коаліції переконуватимуть Президента в тому, що присутність опозиції в уряді – не доцільно. “Такий підхід не сприяє консолідації суспільства і влади. Ніде в світі такого немає. Нам потрібно не частину уряду опозиції віддавати, а створювати цивілізовані правила відносин між владою і опозицією. Опозиція повинна ефективно контролювати владу, критикувати її і мати, врешті-решт, шанс повернутися у владу в майбутньому. Так прийнято в світі, і нам не потрібно вигадувати свій велосипед”, – упевнений Стецьків.