Ющенко і Янукович разом будуть розбиратися, чому ростуть ціни

Нарада про стан справ у сфері ціноутворення та заходи щодо забезпечення цінової стабільності відбудеться у п’ятницю, 2 листопада, о 14.00, під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабінету міністрів, нарада пройде у Будинку уряду.

У нараді візьмуть участь члени Кабінету міністрів України, керівники центральних органів виконавчої влади, Національного банку, обласних державних адміністрацій та обласних рад.

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