Ющенко провів кадрові чистки в СБУ

Президент України Віктор Ющенко 1 листопада 2007 року підписав укази про звільнення М.Погребицького з посади начальника Управління Служби безпеки України в Луганській області. Про звільнення В.Мельниковича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Та про призначення В.Кріпака начальником Управління Служби безпеки України в Черкаській області.

Текст указів оприлюднений на офіційному Інтернет-ресурсі Президента України