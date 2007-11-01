Зварич сказав, коли НУ-НС почне трансформуватися у партію

НУ-НС наступного тижня проведе засідання робочої групи з підготовки проектів Програми, Статуту та спільних організаційних заходів, необхідних для об’єднання партій – членів блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” в єдину національно-демократичну партію.

Як повідомили УНІАН в прес-службі НУ-НС, про це заявив член блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Роман ЗВАРИЧ.

Р.ЗВАРИЧ зазначив, що вчора відбулося перше засідання робочої групи, яке носило “формально-установчий характер”. За його словами, було створено три робочі підгрупи. Зокрема, підгрупу з підготовки проекту Програми партії очолив Юрій ЄХАНУРОВ. До її складу також увійшли Іван ЗАЄЦЬ, Владислав КАСЬКІВ та Тарас СТЕЦЬКІВ.

Статутну підгрупу очолив Роман ЗВАРИЧ, а її членами стали Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, Володимир МАРУЩЕНКО та Анатолій ТКАЧУК. За словами Р.ЗВАРИЧА, підгрупа вирішуватиме два завдання: працюватиме над створенням Статуту об’єднаної партії, та розгляне доцільність внесення змін до чинного законодавства, зокрема, до Закону про політичні партії, який зараз не регламентує порядок об’єднання існуючих політичних партій.

Третя підгрупа – організаційна, має виробити алгоритм організаційних заходів для забезпечення скликання установчого з`їзду нової партії, а також інші заходи, пов’язані зі злиттям партій, що входять до блоку, на місцевому рівні. До її складу увійшли Олег ГУМЕНЮК, Василь КУЙБІДА, Олександр НОВИКОВ та Зіновій ШКУТЯК.

За словами Р.ЗВАРИЧА, на першому засіданні робочої групи відбулося й неформальне обговорення “проблем, які могли б виникнути під час об’єднання”. Зокрема, наголосив він, йшлося про “ідеологічно-програмову складову нової політичної партії”.

“Виявилося, що наші позиції значно ближчі, ніж дехто з журналістів припускав у своїх коментарях”, – підкреслив Р.ЗВАРИЧ. За його словами об’єднана партія матиме правоцентристський, національно-демократичний характер.