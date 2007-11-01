Регіоналів радує пропозиція Ющенка: пора перестати буцатися

"Треба перестати буцатися. Президент продемонстрував, що він націлений на конструктив".

Про це "ІнтерМедіа Консалтинг" заявив кандидат в народні депутати від Партії регіонів Василь Кисельов, коментуючи вчорашню пропозицію Президента Віктора Ющенка про розподіл посад в парламенті і уряді між більшістю і опозицією.

"Я завжди до цього (розподілу посад - ИМК) відносився позитивно, незалежно від того, хто це говорить. І абсолютно відповідально про це говорю зараз. Президент продемонстрував, що він націлений на конструктив. Дай Бог, щоб це було постійно", - зауважив політик.

За його словами, незалежно від того, чи буде Партія регіонів в опозиції або в правлячій коаліції, потрібно, щоб опозиція мала місця в керівництві і парламенту, і Кабінету Міністрів. "Це необхідно, якщо ми хочемо об`єднати Україну і хочемо, щоб перестали буцатися, щоб була стабільність і проводилася нормальна робота в державі", - підкреслив Кисельов.