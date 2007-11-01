Ющенко хоче контролювати ціну на газ?

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав інтерв’ю українським виданням – газетам «Экономические известия», «Дзеркало тижня», тижневику «Контракти» та інтернет-виданню «Економічна правда».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, основною темою інтерв’ю стало забезпечення енергетичної безпеки держави.

В.ЮЩЕНКО виклав своє бачення того, як необхідно досягти прозорості і стабільності поставок і транзиту газу, а також утворення ціни на нього.

«Ми виходимо з того, що питання ціни на газ повинно бути прогнозовано, тому воно повинно носити високий статусний рівень і не належати тільки до політики господарюючих суб’єктів», – сказав Президент. За його словами, українська сторона також вважає необхідним запровадити таку ж прозору модель при визначенні тарифів на транзит та збереження газу.