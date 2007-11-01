У БЮТ із Плющем обійшлися б жорстко

"Технічною заминкою" називають у БЮТі відмову трьох членів майбутньої фракції НУ-НС підписати коаліційну угоду з Блоком Юлії Тимошенко. Але радять при цьому "застосовувати жорсткі заходи" до "отказників". Про це в інтерв`ю "ІнтерМедіа Консталтинг" сказав кандидат в народні депутати від БЮТ Андрій Кожем’якін.

"Я думаю, що це (відмова Івана Плюща, Ігоря Кріля і Василя Петьовки підписати коаліційну угоду з БЮТ – ред.) технічна заминка. Час же ще до відкриття сесії є – встигнуть. Але на місці керівника цієї політичної сили, я би вживав жорсткіших заходів до "отказників". Не хоче людина підписувати, значить, поклади заяву на стіл і – до побачення", – сказав Кожем’якін.

Політик також додав, що у БЮТі "вже звикли до таких поворотів долі з боку потенційних союзників".

"Якщо постійно виникатимуть суперечності, пов`язані зі скасуванням призову, з виплатою заборгованості по внесках, з імперативним мандатом – не проблема. Сядемо, переговоримо. Не подобається їм угода, можна щось десь винести окремо. Але при цьому наша політична сила буде свої обіцянки виконувати у будь-якому випадку", - сказав Кожем’якін.