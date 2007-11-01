У БЮТ із Плющем обійшлися б жорстко
Втім, до "поворотів долі" там вже звикли
|Андрій Кожем’якін
"Я думаю, що це (відмова Івана Плюща, Ігоря Кріля і Василя Петьовки підписати коаліційну угоду з БЮТ – ред.) технічна заминка. Час же ще до відкриття сесії є – встигнуть. Але на місці керівника цієї політичної сили, я би вживав жорсткіших заходів до "отказників". Не хоче людина підписувати, значить, поклади заяву на стіл і – до побачення", – сказав Кожем’якін.
Політик також додав, що у БЮТі "вже звикли до таких поворотів долі з боку потенційних союзників".
"Якщо постійно виникатимуть суперечності, пов`язані зі скасуванням призову, з виплатою заборгованості по внесках, з імперативним мандатом – не проблема. Сядемо, переговоримо. Не подобається їм угода, можна щось десь винести окремо. Але при цьому наша політична сила буде свої обіцянки виконувати у будь-якому випадку", - сказав Кожем’якін.