Огризко розповів, чому ЮНЕСКО не визнав Голодомор геноцидом

Генеральна конференція ЮНЕСКО не дала політичної та юридичної оцінки Голодомору в Україні в ухваленій сьогодні резолюції, оскільки це не в її компетенції.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО.

«ЮНЕСКО не є політичною організацією, вона не є ООН, а є спеціальним органом, який опікується питаннями науки, культури, освіти, інформації. Тому давати політичні оцінки, давати юридичні оцінки вона не може», - сказав він.

Водночас В.ОГРИЗКО зазначив, що прийняття резолюції про вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні є дуже важливим, оскільки ЮНЕСКО стала першою міжнародною організацією універсального характеру, яка схвалила таку резолюцію.

В.ОГРИЗКО також зауважив, що резолюція ЮНЕСКО про Голодомор в Україні була на порядку денному разом із резолюцією про Голокост, і ці документи є дуже схожими.

Він також висловив задоволення тим, що завдяки роботі української делегації слово «голодомор» стало певним кліше в стінах ЮНЕСКО.

«Слово «голодомор» в резолюції згадано шість разів. Ми вперше ввели це слово як поняття… І сьогодні в ЮНЕСКО прекрасно розуміють, що таке голодомор», - сказав В.ОГРИЗКО.

Він також ще раз наголосив, що українська делегація продемонструвала б себе абсолютно непрофесійною, якби намагалася добитися від ЮНЕСКО визнання Голодомору актом геноциду українського народу.

«Тоді б це питання не розглядалося б взагалі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 листопада, 34-а сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО, до складу якої входять 193 країни, одноголосно прийняла Резолюцію про «Вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні».

Як зазначається в повідомленні МЗС з цього приводу, Генеральна конференція ЮНЕСКО, нагадуючи про Голодомор 1932-33 років, через який загинули мільйони безвинних українців, висловила впевненість у тому, що трагедія Голодомору, яка була викликана жорстокими діями та політикою тоталітарного сталінського режиму, має стати попередженням сучасним та майбутнім поколінням з метою дотримання демократичних цінностей, прав людини та законності.

У тексті Резолюції Генеральна конференція ЮНЕСКО вшанувала пам`ять загиблих та висловила співчуття жертвам Голодомору 1932-33 років в Україні та жертвам голоду, що також мав місце у Росії, Казахстані та інших частинах колишнього СРСР.

Генеральна конференція також привітала ініціативу України щодо організації заходів до 75-річчя Голодомору 1932-33 років в Україні та запросила країни-члени ЮНЕСКО розглянути питання своєї участі у пам’ятних заходах.

Крім того, Генеральна конференція звернулася до країн-членів ЮНЕСКО із закликом поширювати інформацію про Голодомор шляхом її включення до просвітницьких та науково-дослідних програм з метою засвоєння майбутніми поколіннями уроків цієї трагічної сторінки історії.

Питання вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років було внесено Україною у співавторстві з 45 іншими країнами-членами ЮНЕСКО.