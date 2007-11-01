”5 канал” залишився без генпродюсера

Генеральний продюсер «5 каналу» Юрій СТЕЦЬ звільнився із займаної посади у зв`язку з обранням його народним депутатом.

Про це повідомляє прес-служба «5 каналу».

«Таке рішення – повага до українського законодавства та норм журналістської етики», - наголошує він.

Ю.СТЕЦЬ закликав своїх колег-депутатів до аналогічного кроку: «У демократичному суспільстві повинна бути чітка межа між політикою та журналістикою. Я впевнений, що наближати Україну до європейських стандартів і політики, і журналістики кожен з нас повинен в першу чергу власними вчинками. Тому закликаю до такого ж кроку всіх своїх колег».

Генеральний директор «5 каналу» Іван АДАМЧУК зазначив, що «на цей момент на вакантну посаду генерального продюсера претендують відомі телевізійні менеджери, з якими керівництво каналу веде переговори. Про їхній результат ми повідомимо згодом».

Разом з тим, керівництво «5 каналу» запропонувало Ю.СТЕЦЮ стати членом Громадської ради «5 каналу».

*** Ю.СТЕЦЬ працював у ТРК «НБМ» («5 канал») з 1997 року. Він був обраний до парламенту за списком блоку «Наша Україна - Народна самооборона».