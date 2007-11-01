Регіонали готові поступитися своїми принципами в обмін на коаліцію

Партія регіонів готова піти на серйозні поступки у разі створення коаліції з її участю.

Про це в ході інтернет-конференції сказав кандидат у депутати Верховної Ради від ПР Михайло Чечетов.

"ПР готова піти на серйозні компроміси в інтересах країни. При створенні коаліції, коли буде формуватися її платформа, то там гострі питання можуть бути винесені за дужки", - сказав він.

Чечетов вважає, що наприклад питання про входження України до НАТО не є першочерговим і його вирішення можна відкласти на якийсь час.

Мовну проблему ПР пропонує вирішити шляхом проведення референдуму про надання російській мові статусу другої державної.

Чечетов також зазначив, що ПР готова працювати в опозиції у разі створення коаліції Блоків Юлії Тимошенко й "Наша Україна - Народна Самооборона".

"Тимчасові рамки роботи в опозиції залежать від того, скільки протримається коаліція. Якщо коаліція розвалиться через 2 дні, то сформується нова коаліція", - сказав він.

Як повідомляло агентство, 15 жовтня Блоки Юлії Тимошенко й "Наша Україна - Народна Самооборона" домовилися створити коаліцію у Верховній раді 6-го скликання.

Обидві політсили виключають створення коаліції з Партією регіонів.

Українські новини