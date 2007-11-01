Два ”непідписанти” з НУ просто чекають один одного?

Члени Блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Ігор КРІЛЬ та Василь ПЕТЬОВКА підпишуть парафовану угоду про створення демократичної коаліції в понеділок.

Як повідомляє прес-служба блоку, за словами І.КРІЛЯ, в тому, що він та В.ПЕТЬОВКА не встигли поставити свої підписи під зобов’язанням увійти до складу фракції «Наша Україна – Народна самооборона» у парламенті шостого скликання та підписати коаліційну угоду з БЮТ сенсації немає.

«Юридичного терміну для підписання цього документу немає. Він може бути підписаний завтра, післязавтра, через тиждень або ж у день початку роботи сесії нового парламенту», - цитує слова І.КРІЛЯ прес-служба.

«Мій колега В.ПЕТЬОВКА перебуває у робочому відрядженні. Він у понеділок буде в Києві. І ми разом поставимо підписи під цим документом. Так ми домовились», - запевнив І.КРІЛЬ.

На його думку, недостатньо повна інформація щодо збору підписів майбутніх народних депутатів від Блоку, виставлена на загальне обговорення у ЗМІ, «є некоректним вчинком тих осіб у керівництві Блоку, які дали вказівку таку інформацію оприлюднювати».

«Це призвело до появи багатьох суперечливих коментарів, що можуть негативно позначитися на суспільній думці про «Нашу Україну – Народну самооборону».

Як повідомлялося раніше, сьогодні Блок «Наша Україна – Народна самооборона» завершив збір підписів під зобов’язанням увійти до складу однойменної фракції та підписати коаліційну угоду з БЮТ. Його підписали 69 з 72 народних депутатів, обраних за списком Блоку до Верховної Ради України шостого скликання. Не поставили свої підписи голова РНБО Іван ПЛЮЩ, І.КРІЛЬ та В.ПЕТЬОВКА.