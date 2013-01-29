Опозиція все ще чекає, що Рибак скличе Раду, та має запасний план

Про це заявив в інтерв’ю журналістам лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

За його словами, сьогодні голова ВР має останній день для підписання відповідного розпорядження. «Він уже сьогодні порушив закон і Конституцію, і йому прийдеться за це відповідати», - наголосив А.Яценюк.

Він додав: «ми очікуємо сьогодні розпорядження голови парламенту, але за будь-яких обставин у нас уже є свій план проведення позачергової сесії», - наголосив А.Яценюк. При цьому він не уточнив про який план йдеться.

Як повідомлялося, три опозиційні фракції зібрали й 24 січня офіційно передали голові парламенту понад 150 підписів за проведення позачергової сесії для створення ТСК з щодо порушень Конституції при ув’язненні Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, розгляду питання політичної відповідальності голів МВС та СБУ та висловлення недовіри генеральному прокурору.

Згідно з регламентом парламенту, голова Верховної Ради у семиденний термін після отримання такої вимоги має оголосити про скликання позачергової сесії.

Разом з тим голова ВР 25 січня заявив, що з проведенням позачергової сесії парламенту виникли складнощі у зв'язку з достовірністю підписів народних депутатів.

Він підкреслив, що розпорядження про проведення позачергової сесії парламенту не буде підписано, якщо підтвердиться інформація про фальсифікацію підписів деяких депутатів.

Також В.Рибак зазначив, що на позачерговій сесії не буде ухвалено жодних рішень, оскільки у її ініціаторів немає необхідних 226 голосів. Разом з тим, наголосив він, її проведення коштуватиме бюджету 3 млн 672 тис. грн.