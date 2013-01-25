Рибак заявив, якщо до вечора у нього буде 150 підписів, він збере Раду

Про це В.Рибак заявив сьогодні в Донецьку, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

«Якщо сьогодні до вечора буде у мене ясність і мене поінформують, що є 150 підписів і є відповідні документи, я повернуся до Києва сьогодні і можу підписати розпорядження про проведення позачергової сесії», - сказав спікер.

При цьому він додав: «Інакше, якщо цього не буде, жодної розмови про позачергову сесію бути не може, і я не піду на порушення регламенту Верховної Ради України».

В.Рибак нагадав, що раніше він доручив Апарату ВР підготувати розпорядження про проведення позачергової сесії парламенту на 30-31 січня, але виникли складнощі у зв'язку з достовірністю підписів народних депутатів, які наполягають на проведенні сесії.

За його словами, «на сьогодні, на дану хвилину, було подано вчора вранці у першій половині дня 158 підписів народних депутатів, які запропонували провести позачергову сесію і сформулювали 4 основних питання. Подали підписи і подали проекти постанов на 3 основних питання. На звіт генерального прокурора підписи не подані і проекту постанови група депутатів від опозиції не подала». В.Рибак відзначив, що «доручив Апарату (Верховної Ради) і комітету відповідному підготувати розпорядження, і готовий підписати 30-31 січня проведення позачергової сесії».

Але, розповів В.Рибак, «у другій половині дня пішли заяви депутатів мені, і, врешті-решт, прийшов до мене народний депутат Лук’янов (Владислав Лук’янов - народний депутат від Партії регіонів — УНІАН) і сказав, що підписів немає 150, підписи сфальсифіковані». В.Лук’янов пояснив, що ці докази «ґрунтуються на тому, що 11 депутатів підписали підписні листи, не перебуваючи в Україні, вони перебувають за межами України, тому підписи або підроблені, або листи підмінили, або ще якісь варіанти, але на момент підпису - 22 числа (січня) - цих людей у Києві не було, вони були за межами України».

Також спікер повідомив, що «окрім цих 11 підписів, кадри Апарату Верховної Ради узяли зразки підписів, узяли документи, адже кожний депутат залишає свій підпис, і в особистій справі кожного підпис є. Апарат перевірив, і виявилося - 8 підписів підроблено, вони не відповідають підписам, які депутати ставили на документах».

«Тому, виїжджаючи сьогодні у відрядження, я сказав - розберіться, і якщо підписи сфальсифіковані, я не підпишу розпорядження про скликання позачергової сесії», - наголосив В.Рибак.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 січня, партія «УДАР» заявила, що Управління кадрів апарату Верховної Ради не визнало дійсними і не врахувало підписи 7 народних депутатів за скликання позачергової сесії. З них 5 - депутатів фракції “УДАР”, зокрема, і голови партії Віталія Кличка.

“В управлінні кадрів вирішили, що власноручно поставлений мною підпис - не мій, оскільки не співпадає з підписом в особистій справі. Заявляю, що мій власноручний підпис стоїть, і в підписних листах за позачергову сесію, і на депутатській присязі, і в судових позовах на неправомірність дій спікера і депутатів під час голосувань у ВР, і під заявою до Генпрокуратури. Наступного разу я можу, окрім підпису, залишити, якщо потрібно, і відбиток пальця”, - заявив лідер “УДАРу” В.Кличко.

У політсилі відзначають, що позачергова сесія парламенту все одно має відбутися, оскільки, за даними “УДАРу”, окрім неврахованих, є ще 151 підпис народних депутатів.

Нагадаємо, три опозиційні фракції у Верховній Раді передали голові парламенту 158 підписів для проведення позачергової сесії.

Опозиція пропонувала такий порядок денний: створення тимчасової слідчої комісії з розслідування порушень Конституції при ув’язненні Ю.Тимошенко і Ю.Луценка, заслуховування інформації генерального прокурора, міністра внутрішній подів і голови СБУ, питання про політичну відповідальність голів МВС і СБУ, а також висловлення недовіри генеральному прокурору України.

Відповідно до закону про Регламент Верховної Ради, сесія має бути скликана спікером парламенту у семиденний термін з моменту надходження вимоги, підкріпленої необхідною кількістю підписів народних депутатів (мінімум, 150).

Опозиція вимагає від голови Верховної Ради невідкладно ухвалити рішення про скликання позачергової сесії, як це передбачено законом.