Блок Черновецького спростовує заяви опозиції

Критичні закиди опозиції на адресу депутатського корпусу Київської міської ради щодо її рішення про виділення з міського бюджету 137 млн. грн. на погашення витрат комунальних підприємств, які надають житлово-комунальні послуги населенню, що виникли через невідповідність діючих тарифів економічно обґрунтованим, є безпідставними. Про це в інтерв’ю журналістам заявила співголова фракції „Блок Леоніда Черновецького” у Київраді Алла ШЛАПАК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської ради, вона категорично спростувала заяви деяких представників опозиції про начебто виділення зазначених коштів за рахунок соціальних програм.

„Виділені кошти перерозподіляються за рахунок капітальних вкладень. Наприклад, Головне управління медицини планувало реконструювати низку поліклінік, але оскільки це реформування триває лише перший рік, то там не змогли в повному обсязі провести проектно-кошторисну документацію, провести тендери тощо. І не зможуть фізично цього зробити за тих два місяці, які залишилися до кінця року. Через це в кінці року невикористані кошти просто „згорять”. То ж, відповідно, саме подібного роду кошти були перерозподілені і перенаправлені для того, щоб зберігати соціальну складову”, - пояснила А.ШЛАПАК.

Окрім того, за її словами, кошти були перерозподілені й на інші ділянки: на забезпечення будівництва метрополітену, на відкриття нових транспортних маршрутів, на ремонти доріг, на реалізацію програми „Ліфт у місті”. Зокрема, за цією програмою у Києві буде замінено майже 700 ліфтів, що є рекордом для столиці, додала вона.

За словами А.ШЛАПАК, „всі соціальні виплати, які передбачені бюджетом країни, будуть виплачуватися абсолютно в повному об‘ємі. Крім того, й надалі будуть безперешкодно виплачуватися столичні надбавки педагогам, медикам, пенсіонерам. Усі ці гарантії ми виконаємо у повному обсязі”.