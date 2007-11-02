Ющенка назвали більш агресивним, ніж Путін

Після візиту президента Віктора Ющенка до Румунії деякі видання написали, що він принизив цю країну. Про це йдеться в англомовній румунській газеті "Nine o`Clock" в статті "Український президент принизив нас в Бухаресті".

"Мало коли в нашій історії нас так ображали, як це зробив президент України Віктор Ющенко на спільній прес-конференції у вівторок з президентом Румунії Трояном Бесеску", - зазначається в статті .

"Ющенко був більш агресивним, ніж до того був Путін по відношенню до інтересів Румунії. Це холодний душ для слабкої дипломатії. Президент Румунії зайняв захисну позицію", пише видання.

Автор статті також зазначив, що у Ющенка в том же час була не лише "наступальна позиція", а й дещо "зарозуміла" коли він торкався спірних питань..

"Стоячи поряд з главою Румунії, який скромно проковтнув все, що говорив Ющенко – навіть те, що Кучма раніше не міг собі дозволити сказати – континентальний шельф Чорного моря , включаючи острів Зміїний – це власність України", - пише видання.

Більше того, він тримав обговорення питання гирла Бистре нівелюючи якісь інші підходи, пояснює автор статті.

Позиція Ющенка стала жорстким уроком всім, хто ще мав ілюзії щодо демократії в України, а також для таємничих теоретиків, які турбуються про маленьку країну, що під загрозою, однак в той же час не звертають увагу на справжнього агресора, - додає видання.

Раніше інше румунське видання вже писало про візит Ющенка, що той переміг у Бесеску з рахунком 3:0.

"Українська правда"