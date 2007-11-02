Донецькі депутати вимагають від Ющенка скасувати указ про свято, яке вже минуло

Депутати Донецької міськради на сьогоднішній сесії прийняли звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з вимогою скасування указу про святкування 65-ї річниці Української повстанської армії.

Як передає кореспондент УНІАН, в тексті звернення говориться, що "депутати Донецької міськради висловлюють свою незгоду з Указом Президента України про святкування 65-ї річниці створення Української повстанської армії".

"Вважаємо, що прийняття цього указу не сприяє консолідації українського народу і ображає почуття захисників нашої батьківщини – ветеранів Великої Вітчизняної війни. Про це свідчать численні звернення в міську раду ветеранських організацій Донецька і рядових жителів міста", - говориться у зверненні до Президента.

У зверненні також зазначається, що створення УПА – це «день народження армії, яка боролася за незалежність України, але сповідувала більшовицький принцип: «хто не за нас, той - проти нас, якщо ворог не здається, то його знищують».

Донецькі депутати також називають день створення УПА "сумнівним святом" і вважають, що таким чином здійснюються спроби "пристосувати минуле під потреби сучасності".

У зверненні наводяться паралелі зі США, де “не святкують день утворення армії Півночі, що розгромила армію Півдня, тому що це могло розколоти націю", і Францією, де "ніколи не дозволять собі святкувати день створення армії Наполеона".

"Депутати Донецької міськради вважають за необхідне скасувати указ Президента України про святкування 65-ї річниці створення Української повстанської армії як документ, який не направлений на об`єднання нації", - говориться у зверненні до Президента.

Як відомо, день утворення УПА відзначається в Україні 14 жовтня – в день Покрова Пресвятої Богородиці. 12 жовтня Президент України В.ЮЩЕНКО доручив місцевій владі розробити за участю громадськості заходи щодо святкування 14 жовтня 2007 року 65-ї річниці створення Української повстанської армії.

Текст відповідного указу Президента від 12 жовтня розміщено на офіційному сайті глави держави.