Кого б кияни вибрали мером найближчої неділі (опитування)

Якби вибори мера Києва відбулися найближчої неділі, 70,5% киян взяли б у них участь.

Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії „Інтерсоціосистема-ПС”, які має у своєму розпорядженні агентство УНІАН.

При цьому, згідно з результатами опитування, не хочуть брати участі у голосуванні 19,4% респондентів, а 10,1% ще не визначились з тим, чи скористаються своїм виборчим правом.

Згідно з результатами дослідження, у випадку позачергових виборів мера столиці основна боротьба розгорнулася б між Віталієм КЛИЧКОМ, за якого б проголосувало 18,1% респондентів, і нинішнім мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, якого б підтримали 16,8% киян.

При цьому 17% опитаних, які збираються піти на вибори, ще не визначились зі своїм вибором.

9,6% киян віддали б свої голоси за Юрія ЛУЦЕНКА, а 9,2% респондентів підтримали б екс-мера столиці Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА.

На запитання: «Яку партію чи блок Ви підтримали б, якби позачергові вибори до Київради та районних рад м. Києва вiдбулися найближчої недiлi?» 26,7% відповіли, що БЮТ, 11,8% проголосували б за Блок Віталія Кличка, 10,8% підтримали б блoк "Наша Україна - Народна самооборона", 10,4% - Блок Леоніда Черновецького, 7,7% - Партію регіонів, а 4,8% проголосували б за Блок Литвина. При цьому 11,5% не змогли дати відповідь на це запитання.

Опитування проводилося 26-30 жовтня 2007 року дослідницькою компанією „Інтерсоціосистема-ПС”. Методом поквартирного анкетування було опитано 2027 респондентів за квотною вибіркою, що репрезентує доросле населення Києва (старше 18 років) за віком і статтю. Кількість опитаних у кожному районі є пропорційною до кількості жителів старше 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.