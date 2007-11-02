Ющенко призначив т.в.о губернаторів Одеської та Кіровоградської областей

12:47, 02 листопада 2007
Політика
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Тексти указів – на сайті Президента

Віктор ЮщенкоПрезидент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні призначив СЕРДЮКА Миколу Дмитровича тимчасово виконуючим обов`язки голови Одеської обласної державної адміністрації. Та РЕВЕНКА Анатолія Дмитровича тимчасово виконуючим обов`язки голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Тексти відповідних указів оприлюднені на офіційному Інтернет-ресурсі Президента України.

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