Ющенко призначив т.в.о губернаторів Одеської та Кіровоградської областей

Тексти указів – на сайті Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні призначив СЕРДЮКА Миколу Дмитровича тимчасово виконуючим обов`язки голови Одеської обласної державної адміністрації. Та РЕВЕНКА Анатолія Дмитровича тимчасово виконуючим обов`язки голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Тексти відповідних указів оприлюднені на офіційному Інтернет-ресурсі Президента України.

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