Плачков дізнався про звільнення від підлеглих

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом №1054/2007 звільнив Івана ПЛАЧКОВА з посади голови Одеської обласної державної адміністрації.

Текст указу розміщений на офіційному сайті голови держави.

Сам екс-губернатор Іван Плачков в інтерв`ю Комерсант-Україна сказав, що про рішення Президента він дізнався всього за 2 хвилини до дзвінка кореспондента. «Мене про нього (указ про відставку – ред.) повідомили співробітники обласної адміністрації».

Плачков не зміг пояснити причини свого звільнення. Навпаки, він заявив, що «за останні півтора роки область піднялася у економічному рейтингу з 15 місця на п`яте». Проте, сказав Плачков, «на те він і голова держави – він ухвалює рішення, враховуючи всі чинники, такий комплексний у нього підхід».

Коментувати можливий зв`язок відставки з результатом президентського блоку НУ-НС на дострокових виборах Плачков відмовився: «Я б не хотів зараз коментувати результати виборів – вони достатньо складні і неоднозначні».

«Ви знаєте, відставка – це нормальний процес змінюється політична ситуація, змінюються пріоритети, тому я до неї ставлюся достатньо спокійно", - додав Плачков.