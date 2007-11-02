Медведько через делікатність справи відмовчується про отруєння Ющенка

Генеральний прокурор України Олександр Медведько запевняє, що у справі про отруєння Віктора Ющенка ведеться активна робота.

"Хочу сказати, що робота активно проводиться. Проводяться активно, перш за все, оперативно-розшукові заходи", - сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку Олександр Медведько, повідомляє "Остров". "Ви знаєте, що у вересні у цій справі практично змінено слідчо-оперативну групу. Очолив цю групу досвідченіший слідчий. Керівництво слідчою групою передали іншому заступникові Генпрокурора - Голомші Миколі Ярославовичу", - відзначив О. Медведько.

"На цьому тижні була зустріч із заступником Генерального прокурора Російської Федерації, відпрацьовується ситуація по Росії. Відпрацьовуються люди, які знаходяться в Росії, які, за версією слідства, можуть бути причетні до цього злочину. Робота проводиться дуже копітка і велика. Її не видно просто, її не озвучиш, її не можна виміряти в кілограмах, тоннах.", - підкреслив Генеральний прокурор.

Він також попросив журналістів з розумінням ставитися до цієї інформації, оскільки справа стосується керівника держави.

"Враховуючи таємницю слідства і делікатність справи, легко розповідати про цю справу я не можу", – резюмував О. Медведько.