Мірошниченко: примушуємо всіх, обдзвонюємо, готуємо документи

Регіонали підуть у ЦВК за тимчасовими депутатськими посвідченнями організовано-централізовано. Коли це відбудеться, поки не знають. Про це в інтерв`ю " ІнтерМедіа консалтинг " сказав представник Партії регіонів Юрій Мірошниченко.

"Ми збираємо документи, щоб подати весь централізований. Коли все зберемо, тоді організовано і подамо", - сказав Мірошниченко.

Відповідаючи на уточнююче запитання про те, якого числа відбудеться організований похід 175 членів ПР у ЦВК, Мірошниченко нарікав, що "люди тягнуть з документами до останнього, оскільки така наша ментальність".

"Примушуємо всіх, обдзвонюємо, готуємо документи, складаємо акуратненько, щоб все здати", - розповів юрист Партії регіонів.

Як повідомлялось, на засіданні у п`ятницю ЦВК зареєструвала 60 народних депутатів, обраних за списком блоку "Наша Україна - Народна самооборона" і 54, - за списком Блоку Юлії Тимошенко.

Тимчасове посвідчення встановленого зразка одержали вже 208 потенційних народних депутатів.

Відповідно до закону, ЦВК відводиться 7 днів для вивчення поданих документів і реєстрації кандидатів в народні депутати. Таким чином, 23 листопада закінчується останній термін реєстрації депутатів 6-го скликання.

Нагадаємо, за підсумками позачергових виборів 30 вересня Партія регіонів одержить 175 депутатських мандатів, Блок Юлії Тимошенко - 156, блок "Наша Україна - Народна самооборона" - 72, Комуністична партія - 27, Блок Литвина - 20 мандатів.