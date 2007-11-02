Медведько знає, як на нього кажуть: ”донецький приїхав”

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО запевняє, що не піддавався і не піддасться тиску жодних політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

"Те, що намагаються впливати і ставити на якийсь бік, це є. Але я як генеральний прокурор вважаю, що мені вдалося за час роботи пройти центральною лінією і не повернути ні ліворуч, ні праворуч, ні до білих, ні до червоних", - сказав генпрокурор.

За його словами, незважаючи на те, що "органи прокуратури – це за Конституцією незалежний орган, на жаль, багато політиків намагаються впливати на органи прокуратури, особливо в передвиборну кампанію". "Вони спекулюють на тому, що не розслідуються кримінальні справи і, перш за все, обвинувачують генерального прокурора. Ви ж знаєте, як говорять на мене – донецький приїхав, не розслідуються кримінальні справи…", - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Він також зазначив, що "як генеральний прокурор прагне практично не втручатися в розслідування кримінальних справ".

"У нас слідчий процесуально самостійний, він ухвалює рішення… Жоден слідчий за час моєї роботи в Генпрокуратурі, де я практично з 2002 року, не скаже, що я коли-небудь дав вказівку або припинити справу, або призупинити справу, або направити в суд", - сказав О.МЕДВЕДЬКО.