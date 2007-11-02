Ющенко пояснив, чому він вперше прийшов до Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пояснив свій прихід у Кабінет міністрів на нараду з питань цінової політики стурбованістю у зв`язку з високими темпами зростання цін та інфляції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на нараді в Кабміні.

«Цього року темпи зростання інфляції викликають стурбованість», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент нагадав, що Україна в своїй історії проходила етапи від гіперінфляції на рівні 11182% до дефляції в 2002 році на рівні 0,6%.

В.ЮЩЕНКО уточнив, що за 9 місяців цього року зростання цін на продовольчі товари становило 12,4%, а на послуги - 8,7%. В.ЮЩЕНКО нагадав, що в 2007 році рівень інфляції планувалося утримати на показнику 7,5%.

При цьому глава держави зазначив, що найвищими темпами зросли ціни на соняшникову олію (на 49%) при тому, що в 2006 році ціна знизилася на 2,4%; ціна борошна зросла на 28% проти 4% у 2006 році; ціна на яйця збільшилася на 18%, тоді як в 2006 році відзначалося її зниження на 21%.

На думку В.ЮЩЕНКА, сьогодні на нараді необхідно ухвалити принципове рішення в чотирьох ключових аспектах: зовнішньоекономічна і митна політика; бюджетна фінансова політика; монетарна політика; рівень підтримки національних товаровиробників.

Президент Віктор ЮЩЕНКО сьогодні вперше відвідав Кабмін після призначення прем`єр-міністром Віктора ЯНУКОВИЧА.