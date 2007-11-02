Черновецький шкодує, що Луценко ”займається мимовільним сечовипусканням”

Мер Києва Леонід Черновецкий пропонує Юрієві Луценку в суботу, 3 листопада о 12.00 пробігти з ним крос у 5 кілометрів на стадіоні НСК "Олімпійський".

Неодмінною умовою Леонід Черновецький вважає присутність представників ЗМІ, пише газета "Хрещатик".

Черновецький повідомляє журналістів, що знаходиться у прекрасній фізичній формі, оскільки він веде виключно здоровий спосіб життя, як цього вимагає його посада і велика розумова робота.

"Завтра у присутності журналістів я готовий довести, що нещодавно зроблена мною пропозиція Юрієві Луценку не є голослівною. Я глибоко шкодую, що часто політичні вискочки замість поліпшення життєвого рівня як киян, так і жителів всієї країни, займаються то істеричною демагогією, то мимовільним сечовипусканням", - заявив мер.

"Якщо Юрій Луценко буде завтра у тверезому стані, нехай спробує обігнати мене на стадіоні", - заявив він.

Українська правда