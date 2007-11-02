Янукович з Ющенком ”абсолютно згоден”

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ підтримує ініціативу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про необхідність створення єдиної біржі зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні на нараді з питань цінової політики в Кабінеті міністрів.

«Я пам`ятаю, Віктор Андрійович, як ви ще на початку 1995 року організовували перші біржові торги із зерна в приміщенні Національного банку України. І те, що ви сьогодні говорили, я абсолютно з вами згоден», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до Президента.

На його думку, держава, що займає 7-е місце у світі з виробництва зерна, зобов`язана навести лад в організації біржової торгівлі. «Доти, доки практично відсутня біржова торгівля зерном, це неможливо зробити», - вважає він.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що аграрний блок уряду і Міністерство аграрної політики зобов`язані вжити заходів для створення прозорого зернового ринку.