Азаров: в Італії подорожчали макарони

Збільшення темпів зростання цін є характерним не тільки для української, але в цілому для світової економіки, заявив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ на нараді щодо ситуації на ринку продовольчих товарів, що проходить під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА..

Як передає кореспондент УНІАН, за словами М.АЗАРОВА, «ростуть світові ціни на енергоносії й продукти харчування… Зі збільшенням інфляційного тиску зіткнулися Штати, Європа, Японія, Росія та інші країни. Наприклад, європейське співтовариство адекватно реагує на інфляційні процеси продовольчого ринку: введено обмеження на експорт зернових, знижено мито, скасовуються квоти».

За його словами, в жовтні в Словаччині хліб подорожчав на 10-20%, вершкове масло – на 20%, в Азербайджані на 1 вересня ціни на продовольчі й сільськогосподарські товари зросли в середньому на 28%, у Казахстані ціни на хлібопродукти, крупу в жовтні зросли на 31,4%, хліб став дорожчим на 48%, борошно – на 57%, яйця – 28%, молочні продукти – 20,7%, масло – в 1,8 раза. У Росії ціни зросли з початку року на 25-100% залежно від товарної групи. У вересні, за даними Росстату, ціни зросли на 89% продовольчих товарів, зокрема на хліб, молоко та олію.

Як сказав М.АЗАРОВ, на сьогоднішній день в Італії подорожчали макарони, у Франції – молоко, в Німеччині – вершкове масло, «тобто це глобальні процеси, які мають під собою об`єктивні підстави».