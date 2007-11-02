Ющенка турбує фінансова ситуація в ”Нафтогазі України”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО стурбований фінансовою ситуацією в НАК «Нафтогаз України» й пропонує уряду розглянути діяльність цієї компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на розширеній нараді в Кабінеті міністрів із питань цінової політики.

«Мене турбує незбалансованість фінансового балансу цієї компанії. 7 млрд. грн. у бюджеті на поточний рік дисбаланс існує», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент також вважає, що до ухвалення державного бюджету на 2008 рік необхідно розглянути й затвердити баланс НАК «Нафтогаз України».

На його думку, також існують проблеми в концепції використання підземних сховищ газу. «Ми маємо прекрасний запас, але ми повинні говорити про умови наповнення сховищ», - зазначив він.

В.ЮЩЕНКО також вважає, що існують проблеми в діяльності «Укртранзитгазу». «Модернізації, що були здійснені, або зміни на цьому ринку були або диверсіями, або речами, які потрібно терміново подивитися. Потрібно навести елементарний лад у газовому господарстві», - переконаний глава держави.

Як повідомляв УНІАН, у червні Кабмін затвердив фінплан НАК «Нафтогаз України» з рівнем доходів 35 млрд. грн.

Своєю постановою від 24 жовтня уряд вніс зміни до консолідованого фінансового плану «Нафтогазу України» на 2007 рік. Зокрема, зміни внесено в основні показники зведеного руху коштів НАК «Нафтогаз України» як окремої юридичної особи, а також його дочірніх компаній "Укргазвидобування", "Укртрансгаз", "Чорноморнафтогаз" і "Газтепло".

Параметри змін у консолідований фінплан НАК «Нафтогаз України» не оприлюднено.

15 жовтня міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings помістило рейтинги НАК «Нафтогаз України» під нагляд у список Rating Watch із позначкою «Негативний».

В агентстві пояснили, що ця рейтингова дія обумовлена двома окремими подіями. По-перше, "Нафтогаз" не опублікував фінансову звітність по МСФО за 2006 рік. Держателі облігацій повинні були одержати цю звітність до 31 серпня 2007 року.

По-друге, до 1 листопада 2007 року "Нафтогаз" повинен врегулювати платежі в розмірі до 700 млн. дол. за поставки природного газу. Ця сума належить компанії "УкрГаз-Енерго", яка є спільним підприємством “Нафтогазу” та РосУкрЕнерго (50%/50%), а остання компанія в свою чергу є спільним підприємством “Газпрому” й приватних осіб (50%/50%). За відсутності оновленої фінансової звітності для Fitch складно визначити вплив на фінансовий стан компанії у зв`язку з майбутніми платежами.