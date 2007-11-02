Луценко відповів Черновецькому

Юрій Луценко не збирається завтра змагатися в бігу з Леонідом Черновецьким.

«Спочатку я пропоную Леоніду Черновецькому перед забігом пройти допінг-контроль: здати аналізи на алкогольну і наркотичну залежність», – так відповів Юрій Луценко на предложение мера Києва спільно пробігти крос на дистанцію 5 км. 3 листопада на СК «Олімпійський», повідомляє прес-служба «Народної Самооборони».

Також Юрій Луценко порадив Леоніду Черновецькому не кидати свої тренування в забігах – після затримання Олександра Волконського (Шахова) в Швейцарії, головного підозрюваного у вибудовуванні афери з «Еліта-центр», легкоатлетична підготовка йому знадобиться. Тим більше що екстрадиція головного підозрюваного – це питання часу. Адже після формування демократичної коаліції в Міністерство внутрішніх справ і Генеральну прокуратуру України прийде команда, яка прискорить розкриття кримінальної справи по «Еліта-центр».

«Для Черновецького показовим повинен стати приклад Волконського, який, очевидно, недбало ставився до бігових тренувань», – відзначив Юрій Луценко.

Обком