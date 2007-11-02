Ющенко висловив співчуття Путіну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття Президенту Російської Федерації Володимиру ПУТІНУ у зв’язку з терактом у Тольятті.

Як зазначається у листі-співчутті глави Української держави: «З глибоким сумом в Україні сприйняли звістку про трагічну загибель людей внаслідок вибуху автобуса у місті Тольятті Самарської області».

Президент України запевнив російського колегу, що «для української влади ця трагедія є сигналом необхідності активізувати взаємні зусилля наших держав у боротьбі з тероризмом».

Від імені народу України та від себе особисто В.ЮЩЕНКО висловив В.ПУТІНУ, родинам загиблих глибокі співчуття та побажання найшвидшого одужання постраждалим.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня під час вибуху рейсового автобуса в Тольятті загинули восьмеро, поранення дістали 40 осіб.

У скоєнні теракту підозрюють 21-річного хіміка-аматора, який сам загинув під час вибуху.