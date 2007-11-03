Черновецький на НСК «Олімпійський» пробіг 400 метрів

13:04, 03 листопада 2007
Політика
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Без Луценка зазіхати на 5 км немає сенсу?

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сьогодні у присутності журналістів, своєї охорони і представників мерії пробіг на НСК «Олімпійський» дистанцію 400 метрів підтюпцем за 2 хвилини 16 секунд. Перед цим він підтягнувся на турніку 15 разів. Юрій ЛУЦЕНКО, якого мер столиці запрошував позмагатися з ним у фізичній підготовці, на стадіон не приїхав.

Як передає кореспондент УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ перед забігом сказав журналістам, що без Ю.ЛУЦЕНКО не бачить сенсу бігти 5 кілометрів, але погодився зробити один круг на стадіоні (400 метрів). Він розповів, що сьогодні вранці ще не розминався і не бігав, але поснідав вівсяною кашею. Для розминки він попідтягувався на турніку. Після мера на турніку також попідтягувався хлопець, який представилася просто жителем столиці і прийшов сюди просто ради інтересу, дізнавшись про призначену зустріч Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і Ю.ЛУЦЕНКО. Хлопець, якому, за його словами 26 років, підтягнувся 17 разів, за що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ подарував йому пляшку французького шампанського «Кристал», привезену з собою.

В інтерв`ю журналістам мер сказав, що залишає в силі свою пропозицію Ю.ЛУЦЕНКУ позмагатися в бігу за крісло мера. Він сказав, що ця пропозиція його абсолютно серйозна. «Я говорю серйозно, серйозні речі. Я дав йому шанс, якщо він не алкоголік, не наркоман, нічого такого, то яка проблема?», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. «Я пропоную йому місяців два не попити і побігати. І жодних проблем. Він молода людина», - також підкреслив міський голова.

Разом з тим на запитання журналістів, чи згоден він за таких умов одному з представників ЗМІ віддати крісло міського голови, якщо той обжене його на фініші, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ з посмішкою сказав, що «журналістам він нічого не обіцяв».

Мерові Києва 56 років. Світовий рекорд із забігу на 400 метрів становить 43,4 секунди.

 

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