УНП визначила пріоритети демкоаліції

Спеціальну заяву з приводу законодавчих пріоритетів майбутньої демократичної коаліції та уряду, що вона сформує, ухвалив Центральний провід Української народної партії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УНП.

Центральний провід також доручив депутатській групі УНП внести на розгляд Верховної Ради України проекти зазначених законів.

УНП нагадала, що «під час виборчої кампанії і НУ-НС, і БЮТ давали багато обіцянок, які відповідали програмовим засадам УНП» та її баченню розвитку країни, тому і наполягає, аби ці пріоритети увійшли до Програми першочергових дій коаліції.

Зокрема, УНП пропонує зафіксувати як пріоритетні для демократичної більшості та сформованого нею уряду такі кроки в частині ухвалення законів: «Про встановлення кримінальної відповідальності за публічне заперечення голодомору 1932–1933 років як акту геноциду українського народу», «Про визнання воїнів ОУН-УПА борцями за незалежність України та надання їм статусу учасників війни», «Про декларування вищими посадовими особами України, державними службовцями 1–3 категорії та керівниками органів місцевого самоврядування доходів і витрат», «Про визнання втрачених заощаджень українських громадян, що зберігалися в Ощадбанку СРСР, державним боргом Росії перед Україною».

Окрім того, партія пропонує запровадити систему виборів до Верховної Ради на основі відкритих регіональних виборчих списків; уряду, сформованому демократичною коаліцією, до кінця поточного року подати заявку про вступ до НАТО та забезпечити вступ до ЄС за вісім років; забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо належного функціонування української мови як державної. Також УНП пропонує проведення люстрації; повернення до України її національних героїв, ліквідація пам’ятників Катерині II, а також Леніну, Сталіну та іншим комуністичним вождям.

«Бажання розглядати ці законопроекти в першу чергу та результати голосування за них будуть екзаменом на патріотизм для демократичної більшості та намір вести реальну проукраїнську та антикорупційну політику», - зазначає УНП.