Тимошенко чула, як Литвин сказав ”по Фрейду”

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що на даний момент вона менш за все переймається питанням своєї можливої участі у президентських виборах.

Про це вона заявила в ефірі Першого національного каналу, коментуючи заяву лідера БЛ Володимира ЛИТВИНА, що посада глави уряду є гарним стартовим майданчиком для участі у виборах Президента.

«Цитата ЛИТВИНА про наступні президентські перегони це по Фрейду – хто про що думає, той те і видає», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що зараз вона думає зовсім не про президентські вибори, а про те як виконати всі зобов’зання, які БЮТ та НУ-НС взяли під час парламентських виборів. «Я думаю про те як повернути заощадження, як відмінити строковий призов з 1 січня 2008 року, я думаю як підвищити пенсії і заробітні плати, як дати людям роботу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.