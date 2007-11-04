Литвин: сьогодні Ющенко диктує свої умови

Лідер Народної партії та однойменного блоку Володимир ЛИТВИН вважає, що в Україні наразі розгорнулася «велика битва за землю». Про це він заявив в суботу в Житомирі, виступаючи перед делегатами XII звітно - виборчої конференції Житомирської обласної організації Народної партії.

Як передає кореспондент УНІАН, за оцінкою В.ЛИТВИНА, нині в Україні політики не ведуть об’єктивну розмову про процеси, які відбуваються, і про майбутнє країни.

«В Украіні немає об’єктивної розмови про те, що відбувається в країні і що робити далі? В якому напрямку буде розвиватися країна? Що потрібно зробити на кожній території?», - зауважив політик і висловив перконання, що «така розмова для українського політикуму потрібна, оскільки для відповіді на ці питання та дій потрібно підібрати кадри».

«Цілком очевидно, що зараз, до початку роботи Верховної Ради, форсованими темпами вирішується питання призначення губернаторів. Зрозуміло, що сьогодні Президент диктує свої умови, зрозуміло, що сьогодні уряд і регіони хочуть залишитися активними гравцями на політичному полі. вони будуть погоджуватися з усіма тими пропозиціями, які висловлює Президент України, розставляти кадри, бо це - земельне питання, яке потрібно вирішити до кінця», - наголосив В.ЛИТВИН.

Тому лідер Народної партії закликав однопартійців «бути дуже обережними, дотримуватись чистости, щоб не дати підстави звинуватити себе у будь-яких коливаннях під відповідною мотивацією".